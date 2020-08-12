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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير المالية البريطانى يدرس تأجيل ميزانية الخريف بسبب موجة ثانية لكورونا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:37 ص
ريشي سوناك
ريشي سوناك
وكالات
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قالت صحيفة فايننشال تايمز، إن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك يدرس خيارات لتأجيل إعلانه للميزانية في الخريف إذا ضربت بريطانيا موجة ثانية كبيرة من فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة، أنه في حين أن «سوناك» يتوقع أن يقدم الميزانية في الموعد المقرر، فإنها علامة على أن قلق الحكومة بشأن قفزة محتملة لـ«كوفيد-19» في الخريف سيجعله مستعدًا لتأجيل قرارات لإنفاق عام كبير إلى ما بعد الأزمة.

وتواجه بريطانيا مخاطر موجة ثانية من «كوفيد-19» في الشتاء أكبر مرتين من التفشي المبدئي إذا أعادت فتح المدارس لدوام كامل بدون تحسين نظامها للاختبارات والرصد، بحسب دراسة نشرت الأسبوع الماضي.

وتريد الحكومة أن يعود كل التلاميذ إلى المدارس بحلول أوائل سبتمبر، ويصف رئيس الوزراء البريطاني هذا بأنه أولوية وطنية.

وقالت الصحيفة إنه في حال تأجيل الميزانية، ربما إلى ربيع 2021، فإن من المتوقع أن يقدم «سوناك»، مراجعة مصغرة للإنفاق في الخريف تخصص إنفاقًا للوزارات لعام واحد فقط.

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