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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: اتفاق مع «مودرنا» مقابل 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:56 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع شركة «مودرنا»، مقابل 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا.

و«موديرنا» التي تستفيد من مساعدات بقيمة 483 مليون دولار من الحكومة الأمريكية كانت نشرت نتائجها الأولية الواعدة في مجلة «نيو اينجلاد جورنال أوف ميديسين».

وأوضحت الشركة أنها تعتزم إجراء التجارب السريرية في هذه المرحلة الثالثة والنهائية على 30 ألف متطوع في الولايات المتحدة، سيتلقى نصفهم جرعات تبلغ الواحدة منها مئة ميكرو جرام من اللقاح، فيما سيتلقى النصف الآخر دواء وهميًا.

وسيتابع الباحثون هؤلاء الأشخاص على مدى سنتين لمعرفة ما إذا كان اللّقاح آمنًا وفعالًا في منع الإصابة بفيروس «سارس-كوف-2» المسبب لـ«كوفيد-19».

كذلك فإنه في حالة الأشخاص الذين يمكنهم الإصابة بالمرض رغم تلقيهم للقاح، فإنّ الدراسة ترمي لمعرفة ما إذا كان اللقاح قادرًا على طمس أعراض المرض على هؤلاء المصابين، وحتى إن ظهرت أعراض على أشخاص تم تلقيحهم فإنّ هذا اللقاح يمكن أن يعتبر نجاحًا إذا ما منع ظهور إصابات خطيرة بـ«كوفيد-19».

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