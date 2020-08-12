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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 12-8-2020

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:13 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يواصل سعر الريال السعودي، استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12-8-2020، في عدد من البنوك المصرية العاملة، حيث وصل متوسط سعر الصرف إلى 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري حقق 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

ويقدم موقع "الدستور" في تقريره اليوم سعر الريال السعودي في أسواق تداول العملات المحلية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وفقًا للتقارير النهائية في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-8-2020

ووص سعر الريال في البنك المركزي المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما جاء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 4.14 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وجاء في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي حقق السعر 4.24 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وفي بنك البركة وصل إلى السعر 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، كما جاء في بنك المصرف المتحد 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

ويطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك في تحديد أسعار العملات وفقًا للعرض والطلب، في ظل وجود رقابة السوق بشكل دائم والتدخل في حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018-2019.

جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويأتي من خلال فئتين الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".

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