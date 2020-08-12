أسقف عام إسنا وأرمنت يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ

أدلى الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، بصوتهِ في إنتخابات مجلس الشيوخ 2020، في لجنة مدرسة عزبة الخزان الابتدائية بمدينة إسنا، يرافقه عددًا من أعضاء الكنيسة.كما رافق الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، خلال الإدلاء بصوته بلجنة عزبة الخزان، كلًا من عاطف يونان منسق لجنة العلاقات العامة بالمطرانية والأستاذ عماد شاكر المستشار القانوني للكنيسة، للإدلاء بأصواتهم أيضا، وكذلك لحث المواطنين على المشاركة في الإنتخابات.وكانت اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ التى بدأت صباح اليوم قد شهدت تزايد الإقبال على صناديق الاقتراع، خاصة فى القرى التى شهدت إقبالًا جيدًا من الساعة الأولى لفتح باب اللجان أمام الناخبين.ويذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر 833557 ناخبا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 201 لجنة فرعية.