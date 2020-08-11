«قلب واحد» تطلق سلسلة لقاءات «أنا وابنى»

نظمت جمعية "قلب واحد" لرعاية ذوى القدرات الخاصة والمسجونين وأسرهم سلسلة لقاءات توعوية أسبوعية أونلاين عبر تطبيق "زووم"، تحت عنوان "أنا وابني" بهدف توعية أسر ذوي الإعاقة بكيفية التعامل مع أولادهم، وشغل أوقات فراغهم داخل المنزل بهدف دعم تنمية مهاراتهم.ومن المقرر أن يناقش اللقاء المقبل لسلسلة "أنا وابني" موضوع "التوحد والمعالجة الحسية"، وذلك مساء الخميس المقبل.وتستمر هذه اللقاءات في شكلها الحالي عبر "زووم" أو من خلال دورات متخصصة لتنمية وتأهيل وتدريب الأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك لمساعدتهم في ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة لحياتهم لتأهيلهم لسوق العمل.