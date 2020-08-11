فرنسا تسجل 1397 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 1397 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، ما يمثل مضاعفة للحصيلة اليومية المسجلة أمس الإثنين.وأشارت الوزارة كذلك إلى تسجيل 15 وفاة جديدة في المستشفيات، وذلك بعد 16 وفاة خلال 3 أيام بدءا من يوم السبت.وانخفض عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات يوم الثلاثاء، بعد ارتفاعه يوم الإثنين لأول مرة منذ شهرين ونصف الشهر.ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا إلى 204 آلاف و172 شخصا، وحصيلة الوفيات إلى 30354 حالة.