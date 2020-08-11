رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تسجل 1397 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:36 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 1397 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، ما يمثل مضاعفة للحصيلة اليومية المسجلة أمس الإثنين.

وأشارت الوزارة كذلك إلى تسجيل 15 وفاة جديدة في المستشفيات، وذلك بعد 16 وفاة خلال 3 أيام بدءا من يوم السبت. 

وانخفض عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات يوم الثلاثاء، بعد ارتفاعه يوم الإثنين لأول مرة منذ شهرين ونصف الشهر.

ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا إلى 204 آلاف و172 شخصا، وحصيلة الوفيات إلى 30354 حالة.

موضوعات متعلقة

جو بايدن يختار الإفريقية كامالا نائبة له في انتخابات الرئاسة الأمريكية

طوارئ بـ«الصحة» بعد توقعات بقرب حدوث موجة ثانية لـ«كورونا»

«الأرصاد»: انخفاض بدرجات الحرارة مع التصويت بانتخابات الشيوخ

أول تعليق من تامر حبيب على صورته مع أمينة خليل

الصور

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

image description

مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة «طبري الحجاز» بمصر الجديدة

image description

اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

مشاركة وحماية.. الكمامة نجم «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

«الصحة»: 24 وفاة و168 إصابة جديدة بكورونا

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة فى حياته

شهادة حسين فهمي: «الستات كانوا بيمشوا ورايا ويعاكسوني»

أشهر إفيهات ومواقف عبد السلام النابلسي.. «مفيش دور لمعزة»

نجم الساعة

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

منوعات

تنسيق المعاهد الحكومية 2020

قيمة غرامة انتخابات مجلس الشيوخ 2020

«هوكى الجليد» يعلن عدم تسجيل أى حالات إصابة بكورونا

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

«الثقافة» السورية تطلق مسابقة «البتاني» للقصة القصيرة

علاء جانب: القصيدة النثرية ابتليت بدخول غير الموهوبين

3 كتب جديدة لـ ليلى عبد المجيد فى مجال الإعلام

«ركن الياسمين» يناقش «العادات الذرية».. 20 أغسطس