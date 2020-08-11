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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نصائح «الصحة» للمشاركين فى انتخابات «الشيوخ» للوقاية من كورونا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:35 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
فاتن خديوى
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قدمت وزارة الصحة والسكان، عددا من النصائح للناخبين أثناء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية أثناء التواجد داخل منطقة الاقتراع.

وشددت على ضرورة التخلص من الكمامة بوضعها داخل كيس بلاستيكي ويتم غلقه جيدا وإلقاؤه في سلة المهملات، مشيرة إلى ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل قبل عملية الاقتراع وبعدها أو فرك اليدين بمعقم يحتوي على 60% كحول على الأقل.

وطالبت بضرورة الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بين الناخبين والالتزام بالعلامات المخصصة لتحديد المسافات الآمنة، مشيرة إلى ضرورة تطهير الأقلام المستخدمة في عملية الاقتراع بالكحول أو مناديل ورقية أثناء استعمال أقلام الكتابة خلال عملية التصويت.

ونصحت الوزارة المواطنين، بالعودة إلى المنزل وعدم استكمال عملية الاقتراع إذا كانوا يعانون من الحمى أو أعراض الجهاز التنفسي "كحة – حرارة فوق 38 – ضيق بالتنفس" والتوجه لأقرب مستشفى للكشف والمتابعة.

وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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