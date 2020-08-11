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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يلغي زيارة وزير دفاع تركيا احتجاجا على قصف «سيدكان»

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:33 م
وزير الدفاع التركي
وزير الدفاع التركي
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ألغت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، زيارة وزير الدفاع التركي، إلى بغداد المقررة يوم الخميس المقبل، احتجاجا على قصف عدة مناطق.

وقالت «خارجية العراق»، في بيان صحفي لها: «نرفض رفضا قاطعا وندين بشدة الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا بقصف منطقة سيدكان التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، بطائرة مُسيّرة، والذي تسبب فى استشهاد ضابطين، وجندي من القوات المسلحة العراقية البطلة».

وأضافت: «العراق يعد هذا العمل خرقا لسيادة وحرمة البلاد، وعملا عدائيّا يخالف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين البلدان، كما يخالف أيضا مبدأ حسن الجوار الذي ينبغي أن يكون سببا في الحرص على القيام بالعمل التشاركي الأمني خدمة للجانبين».

وأشارت الخارجية العراقية،إلى أن تكرار مثل هذه الأفعال وعدم الاستجابة لمطالبات العراق بوقف الخروقات وسحب القوات التركية المتوغلة داخل حدودنا الدولية، مدعاة لإعادة النظر في حجم التعاون بين البلدين على مُختلف الصعد.

وتابعت: «يؤكد العراق على ألا تستخدم أراضيه مقرا أو ممرا لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار، كما يرفض أن يكون ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجية».

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