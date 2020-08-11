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اقتصاد

«الإحصاء»: 752 ألف نسمة زيادة بعد الـ100 مليون الأولى في 6 أشهر

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:28 م
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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أظهرت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السكان داخل الجمهورية بلغ 100 مليون و752 ألف نسمة، لتكسر بذلك الـ100 مليون الأولى بزيادة 752 ألف نسمة خلال 6 أشهر فقط.

وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان بـ 9.941 مليون نسمة، يليها محافظة الجيزة بعدد 9.098 مليون نسمة، ثم محافظة الشرقية بعدد 7.555 مليون نسمة، بينما تذيلت القائمة محافظة جنوب سيناء 108.7 ألف نسمة، الوادى الجديد 254.3 ألف نسمة، البحر الأحمر 382 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة.

كان عدد مصر قد سجل 100 مليون نسمة بالداخل يوم 11 فبراير الماضى، وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد 71.2 سنة للذكور، و73.9 سنة للإناث، كما بلغت نسبة سكان الحضر 42.6% من إجمالي السكان.

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