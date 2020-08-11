رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مصر السلام»: إقبال جيد على صناديق الشيوخ بالمحافظات الحدودية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:19 م
صناديق الشيوخ
صناديق الشيوخ
محمد الشريف
طباعة
انتشر 2780 من متابعى مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان بمختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن تلقي الغرفة المركزية بمقر المؤسسة الشكاوى الهاتفية والمكتوبة وعبر وسائل التواصل وعلى نموذج الشكوى الإلكترونى للمرصد الدائم للمتابعة المحلية والدولية التابع للمؤسسة.

وقدمت غرفة العمليات المركزية البلاغ رقم 1 بالملاحظات والمشاهدات التي سجلها المتابعون خلال زيارة مقرات الاقتراع لنحو 27 لجنة عامة، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، وكذا بعض الادعاءات التي تضمنتها بعض الشكاوي التي لم يمكن لمجموعات العمل فحصها مجددًا، وتم رصد عدم وجود لجنة انتخابية بقرية الصعايدة والعزب التابعة لها بمركز إدفو بمحافظة أسوان، التى تبعد عن أقرب مركز اقتراع 50 كيلومترا، ما يحمّل أهالي القرية عناء السفر والانتقال للمدينة.

كما تم رصد اختراق للصمت الانتخابى ببعض اللجان بمختلف المحافظات من قبل شباب بعض الأحزاب، وتوزيع بعض الهدايا على الناخبين لتشجيعهم على المشاركة من ناحية وتأثير على إرادة الناخبين من ناحية أمام بعض مقار الاقتراع من قبل بعض المواطنين للتصويت لمرشحين بأعينهم، وكذلك تلاحظ للمتابعين نسبة إقبال أقل من المتوسطة على غير المعتاد في محافظات القاهرة والقليوبية والغربية وسوهاج وأسوان، بينما سجلت محافظة شمال سيناء أعلى نسب مشاركة ،ونسب مشاركة فوق المتوسطة بمحافظات أسيوط والفيوم والجيزة والدقهلية والإسكندرية والسويس والشرقية والإسماعيلية ودمياط، بينما كان الاقبال ضعيفا بمحافظة البحيرة وجنوب سينا ومطروح.

وتمت عمليات التصويت بسلاسة واضحة، خاصة مع اقتراب اللجان الفرعية من أماكن إقامة الناخبين، وسهولة تعرف الناخبين على لجانهم الفرعية وأرقام تسجيلهم في الكشوف.

ولوحظ مساهمة قوات التأمين في توفير المساعدة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقات الحركية، وتقديم القضاة المشرفين المساعدة بأنفسهم للأشخاص الأميين والعاجزين عن القراءة والكتابة.

ورصد تأخر فتح نحو 5٪ من إجمالي اللجان عن الفتح في المواعيد المقررة، وذلك لأوقات بسيطة لأسباب متنوعة، فيما تم تأخير وصول عدد من المتابعين من الدخول إلي مقرات اللجان من قبل قوات التأمين لحين الحصول على موافقات من قياداتهم في عدد قليل من اللجان، نتيجة عدم معرفتهم بتصاريح المتابعة، وذلك على نقيض ما لقيه المتابعون من تجاوب وتعاون لافت من القضاة المشرفين في بقية المراكز الانتخابية.

وأكد أحمد فوقي، رئيس مصر السلام، أن هناك تقريرًا تفصيليًا يتم إعداده عقب انتهاء عملية الاقتراع وإرساله للهيئة الوطنية للانتخابات، مثمنًا جهود متابعى المؤسسة المتطوعين، متمنيًا لهم دوام التوفيق فى خدمة الوطن.

موضوعات متعلقة

طوارئ بـ«الصحة» بعد توقعات بقرب حدوث موجة ثانية لـ«كورونا»

أول تعليق من تامر حبيب على صورته مع أمينة خليل

رئيس «الوطنية للانتخابات» مناشدا الشباب المشاركة بانتخابات الشيوخ: أنتم عتاد الوطن

مستشار الرئيس يكشف تفاصيل عقار روسيا الجديد لعلاج كورونا

الصور

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

image description

مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة «طبري الحجاز» بمصر الجديدة

image description

اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

مشاركة وحماية.. الكمامة نجم «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

«الصحة»: 24 وفاة و168 إصابة جديدة بكورونا

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة فى حياته

شهادة حسين فهمي: «الستات كانوا بيمشوا ورايا ويعاكسوني»

أشهر إفيهات ومواقف عبد السلام النابلسي.. «مفيش دور لمعزة»

نجم الساعة

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

منوعات

تنسيق المعاهد الحكومية 2020

قيمة غرامة انتخابات مجلس الشيوخ 2020

«هوكى الجليد» يعلن عدم تسجيل أى حالات إصابة بكورونا

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

«الثقافة» السورية تطلق مسابقة «البتاني» للقصة القصيرة

علاء جانب: القصيدة النثرية ابتليت بدخول غير الموهوبين

3 كتب جديدة لـ ليلى عبد المجيد فى مجال الإعلام

«ركن الياسمين» يناقش «العادات الذرية».. 20 أغسطس