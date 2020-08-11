هاني شاكر: انفجار بيروت أشبه بقنبلة نووية

قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن هناك حزنا كبيرا يعم العالم العربي على خلفية تفجير مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الماضي، بسبب حجم الدمار والخراب الذي طال العاصمة اللبنانية، فضلًا عن الشهداء الذين راحوا ضحية هذا الحادث إلى جانب المصابين: "الانفجار كما لو كانت قنبلة نووية".وأضاف شاكر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحدث أثر في العالم العربي كافة، مشددًا على أن لبنان أكبر من أي صراع طائفي: "داخلنا حزن كبير مما حدث في لبنان".ولفت نقيب الموسيقيين، إلى أن الشعب اللبناني يحب الحياة والمرح، وما تعرض له يعد حدثا مؤلما، خاصة أن المواد التى أدت إلى وقوع الكارثة متواجدة في المرفأ منذ 6 سنوات، قائلا: "أنا مستغرب".