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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إليسا باكية: مساعدات دول العالم للبنان «شىء مذل»

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:15 م
إليسا تبكي
إليسا تبكي
سناء إسماعيل
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وجّهت الفنانة اللبنانية إليسا، الشكر للدول التى دعّمت وساندت بلادها عقب كارثة تفجير مرفأ بيروت، مشيدة بالدور المصري في ذلك: "كارثة 4 أغسطس الماضي هيروشيما 2.. ونحن أيام الحرب لم نعش ما عشناه في ذلك اليوم".

وأضافت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه من غير الصحيح أن يتم تخزين مواد متفجرة في مرفأ لبنان الذي يعد الشريان الحيوي للدولة ويجلب من خلاله كل شىء للبلاد.

وأكدت إليسا، وهى تجهش بالبكاء، أن الطبقة السياسية التى تحكم لبنان تعد أسوأ طبقة سياسية جاءت في لبنان، ولن يكتفى اللبنانيون برحيل رئيس الحكومة بل كافة الطبقة السياسية: "كلن يعنى كلن.. طبقة مستعدة أن يدعكو على جثث العالم"، مشددة على أن تقديم المساعدات للبنان على الهواء يعد شيئا مذلا.

واعتذرت الفنانة إليسا، لمقدم البرنامج وقطعت المكالمة، قبل أن تعود إلى الهواء مرة أخرى، لاستكمال ما بدأته من حديث ذو شجون مع التليفزيون المصري.

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