قيادى بالمؤتمر يدعو المصريين للمشاركة فى انتخابات الشيوخ

تفقد حسام مرسي، عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، عددا من اللجان الانتخابية، الثلاثاء، والذي جاء مع الساعات الأولى من فتح باب اللجان الانتخابية أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ.ودعا مرسي الشعب المصري إلى النزول والمشاركة في العرس الديمقراطي، غدًا الأربعاء، وفقًا للخطة المعلنة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.وفتحت اللجان أبوابها في الساعة التاسعة صباح الثلاثاء، في أول أيام التصويت للمصريين بالداخل، على أن تختتم أعمالها في التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء، فيما ستعلن النتائج يوم ١٩ أغسطس الجاري.