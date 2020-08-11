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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هاني شاكر لـ«فلوكس»: «أنا مش ملطشة.. ولو في النقابة كنت شطبتك»

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:11 م
هاني شاكر
هاني شاكر
سناء إسماعيل
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علق الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، على الانتقاد الحاد الذي وجهه له الفنان أحمد فلوكس، على خلفية نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوي، مشددًا على أنه لم يسع إلى الشهرة على السوشيال، كما يدعى البعض.

وقال: "هاني شاكر مش ملطشة يا حبيبى، اعمل أفلام بعيد عني.. إنت اللى عاوز تأخد اللقطة مش أنا.. حسبي الله ونعم الوكيل".

وأضاف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن فلوكس لو كان عضوًا في نقابة الموسيقيين كان "شطبه" منها، متابعا: "السوشيال ميديا ورتنا بلاوى.. إحنا وصلنا للحضيض، والله لو هو عندي فى النقابة لأشطبه".

ولفت نقيب الموسيقيين، إلى أن غياب الضوابط على السوشيال ميديا هو الذى دفع البعض لكتابة أمور لا تمت للحقيقة بصلة، مشددًا على أن أحمد فلوكس لا يجيد الاعتذار، لكنه يجيد الهجوم على الآخرين، متابعا: "أنا لا أقبل اعتذاره وأنا أخدت حقى تالت ومتلت.. أنا مش بتعامل مع الصغيرين أنا بتعامل مع الناس الكبيرة، لكن للأسف غلط الصغار يقعوا فيه الكبار".

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