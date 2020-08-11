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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس الجزائر يرأس اجتماعًا لدراسة الأوضاع الأمنية والمالية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:57 م
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
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ترأس الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لدراسة الأوضاع الأمنية والمالية للبلاد، عقب أزمة ندرة السيولة التي شهدتها مراكز البريد أياما قليلة قبل عيد الأضحى.

وذكر التليفزيون الجزائري الحكومي، مساء اليوم، أن الاجتماع حضره عبدالعزيز جراد، الوزير الأول (رئيس الوزراء) وعدد من المسئولين والوزراء.

وفي سياق آخر، قرر الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم، إنهاء مهام عدة مسئولين محليين، على خلفية التلاعبات في إنجاز المشاريع خاصة بمناطق الظل (العشوائيات).

وذكر التليفزيون الجزائري الحكومي، مساء اليوم، أن الرئيس تبون، قرر إنهاء مهام رئيس دائرة أولاد عبدالقادر بولاية الشلف، ورئيس دائرة فض البطمة بولاية الجلفة، ورئيس دائرة السانية بولاية وهران، ورئيس دائرة الرمكة بولاية جليزان.

وأضاف التليفزيون الجزائري أنه تم توقيف رؤساء بلديات: سيدي الشحمي بولاية وهران، وسوق الحد بولاية غليزان، وأولاد عبدالقادر بولاية الشلف، وأم العظام بولاية الجلفة.

كما تم إنهاء مهام كل من المسئول الأول عن القسم الفرعي للموارد المائية لدائرة الرمكة بولاية غليزان، ومسئول القسم الفرعي لقطاع السكن والأشغال العمومية بدائرة أولاد عبدالقادر بولاية الشلف، ومسئول القسم الفرعي لقطاع السكن والأشغال العمومية بدائرة أولاد درّاج بولاية المسيلة، ومسئول القسم الفرعي لقطاع السكن والأشغال العمومية بدائرة فيض البطمة بولاية الجلفة.

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