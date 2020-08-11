مستشار النمسا: الولايات المتحدة أهم شريك اقتصادى لبلادنا

رحب المستشار النمساوي سباستيان كورتس، بزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى فيينا، المقررة يوم الجمعة المقبل.وقال كورتس - في تصريحات اليوم الثلاثاء - "إن الولايات المتحدة هي أهم شريك اقتصادي لبلادنا، وإن المباحثات تركز على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".يذكر أن بومبيو بدأ بالفعل اليوم، جولة أوروبية تشمل التشيك وبولندا وسلوفينيا إلى جانب النمسا.