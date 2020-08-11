مستشار النمسا: الولايات المتحدة أهم شريك اقتصادى لبلادنا
الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:52 م
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رحب المستشار النمساوي سباستيان كورتس، بزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى فيينا، المقررة يوم الجمعة المقبل.
وقال كورتس - في تصريحات اليوم الثلاثاء - "إن الولايات المتحدة هي أهم شريك اقتصادي لبلادنا، وإن المباحثات تركز على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".
يذكر أن بومبيو بدأ بالفعل اليوم، جولة أوروبية تشمل التشيك وبولندا وسلوفينيا إلى جانب النمسا.
وقال كورتس - في تصريحات اليوم الثلاثاء - "إن الولايات المتحدة هي أهم شريك اقتصادي لبلادنا، وإن المباحثات تركز على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".
يذكر أن بومبيو بدأ بالفعل اليوم، جولة أوروبية تشمل التشيك وبولندا وسلوفينيا إلى جانب النمسا.