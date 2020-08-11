نائب: «اللي مشاركش في الانتخابات أخطأ في حق الوطن»
الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:50 م
سناء إسماعيلطباعة
وجّه حازم عمر، عضو مجلس النواب، رئيس حزب الشعب الجمهوري، رسالة إلى المعارضة التي تطالب بمقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ: "إذا أحجمت عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، فأنت أخطأت في حق مصر".
وأضاف عمر، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN": "لكل مَن أحجم عن الإدلاء بصوته في لجان الاقتراع فهو أخطأ في حق الشعب وفي حق الوطن".
وتابع: "كل مَن لم يشارك في الانتخابات، فإنه يقول بعبارة أخرى إننا شعب غير متحضر"، لافتًا إلى أن تحضر الشعوب ومكانة الدول تقاس بنسبة مشاركتها في الاستحقاقات الانتخابية.
وأضاف عمر، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN": "لكل مَن أحجم عن الإدلاء بصوته في لجان الاقتراع فهو أخطأ في حق الشعب وفي حق الوطن".
وتابع: "كل مَن لم يشارك في الانتخابات، فإنه يقول بعبارة أخرى إننا شعب غير متحضر"، لافتًا إلى أن تحضر الشعوب ومكانة الدول تقاس بنسبة مشاركتها في الاستحقاقات الانتخابية.