نائب: «اللي مشاركش في الانتخابات أخطأ في حق الوطن»

وجّه حازم عمر، عضو مجلس النواب، رئيس حزب الشعب الجمهوري، رسالة إلى المعارضة التي تطالب بمقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ: "إذا أحجمت عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، فأنت أخطأت في حق مصر".وأضاف عمر، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN": "لكل مَن أحجم عن الإدلاء بصوته في لجان الاقتراع فهو أخطأ في حق الشعب وفي حق الوطن".وتابع: "كل مَن لم يشارك في الانتخابات، فإنه يقول بعبارة أخرى إننا شعب غير متحضر"، لافتًا إلى أن تحضر الشعوب ومكانة الدول تقاس بنسبة مشاركتها في الاستحقاقات الانتخابية.