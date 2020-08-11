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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وكيل البرلمان يطالب بحل الأحزاب غير الفاعلة: «شوكة في ظهر الدولة»

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:41 م
النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان
سناء إسماعيل
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طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ورئيس شرف حزب الوفد، بحل بعض الأحزاب السياسية التي لا تحظى بوجود في الشارع، قائلًا: "الأحزاب التي لم تحصل على ثقة الناخب تُحل فورًا".

وأضاف "وهدان"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، أن الأحزاب قد تكون "شوكة في ظهر الدولة"، مطالبًا بقانون لتنظيم العمل الحزبي.

وعلل النائب، مناشدته تلك بأن حل الأحزاب غير الفاعلة على الأرض ليس رِدّة على حرية تكوين الأحزاب بل إنها ستؤدي لتأخر مرحلة البناء التي تشهدها الدولة المصرية في الوقت الراهن.

وأضاف وكيل البرلمان: "دائمًا الإفراط يعطي نتائج عكسية، وما زلنا نطالب بالحرية، وأن يكون للأحزاب السياسية دور فاعل".

وعن دور الدولة تجاه الأحزاب، قال رئيس شرف حزب الوفد، إن الدستور ينص على أنه على الدولة أن ترعى الأحزاب، كما ينبغي أن تراقب الدولة نشاطات الأحزاب مقابل دعمها ماديًا؛ حتى لا تكون الأحزاب رهينة في يد رجال الأعمال، وعلى كل حزب أن يمثل عددا معينا من المحافظات، حسب ما ينظمه القانون.

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