بالونات غزة تحرق 2000 دونم فى إسرائيل

اندلع 60 حريقًا داخل مستوطنات غلاف قطاع غزة المحاصر، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق البالونات الحارقة.والتهمت نيران البالونات الحارقة 830 دونما، خلال اليوم، مستوطنات غلاف القطاع المحاصر، حسبما نشر موقع "مفزاك دورمي" الإسرائيلي.وخسرت مستوطنة بيئيري 600 دونم في الحرائق، ومستوطنة كيسوفيم 200 دونم، ومستوطنة شوكداه 30 دونم.ودمرت البالونات الحارقة 2000 دونم منذ إعادة إطلاق البالونات الحارقة من القطاع المحاصر تجاه مستوطنات الغلاف، الخميس الماضي.من جانبه، أوصى جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن تكون الردود على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة المحاصر تجاه مستوطنات الغلاف محسوبة لتجنب تفاقم الوضع.وأشار مسئولو الأمن إلى أن الوضع الحالي على الحدود مع غزة لا يمكن أن يستمر، مؤكدين أنه في حال ظل هكذا فلن تتردد إسرائيل في تصعيد الردود والوصول إلى جولة عسكرية.