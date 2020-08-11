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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيلاروسيا: هناك أدلة على تدخل خارجي في شؤون البلاد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:31 م
وزير خارجية بيلاروسيا
وزير خارجية بيلاروسيا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية في بيلاروسيا، عن استعدادها لتقديم "أدلة قاطعة ومحددة" على تدخل خارجي في شؤون البلاد، وذلك على خلفية الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقالت الخارجية، الثلاثاء، "نقترح التحقق بشكل موضوعي في ما يحدث في بيلاروسيا اليوم وكيف ولماذا، ونحن مستعدون لحوار بناء، والأهم موضوعي، حول هذا الموضوع مع جميع الشركاء الأجانب".

أضافت: "مستعدون لتقديم أدلة محددة وقاطعة، تكشف عما وراء الأحداث الحالية، بما في ذلك عن التدخل الخارجي".

ودعت بيلاروسيا الدول الأخرى للامتناع عن الإدلاء بـ "تصريحات رنانة" حول الأحداث في الجمهورية، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى إشعال عدم الاستقرار في المجتمع.

يذكر أن الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا مستمرة منذ يوم الأحد، حين تم الإعلان عن فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية جديدة.

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