رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تطلق حسابا بالعربي للتعريف بدورها

أطلقت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، اليوم الثلاثاء، حسابًا رسميًا على منصة "تويتر" باللغة العربية تحت اسم (@inspirethewld)، للتعريف بدور المملكة المحوري بصفتها دولة الرئاسة للمجموعة لعام 2020.ويأتي هذا الأمر جزءا من استعداد الرياض لاحتضان قمة القادة في نوفمبر المقبل، وكذلك للتعريف بالمواضيع والقضايا الرئيسية التي تناقشها المجموعة هذا العام، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وتترأس المملكة مجموعة العشرين هذا العام تحت شعار "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، فيما ستواصل العمل خلال الأشهر القادمة على وضع أهم المواضيع والقضايا الدولية على منصة الحوار تحت إطار جائحة كورونا "كوفيد- 19".وتعتبر مجموعة العشرين منتدى اقتصاديا دوليا يقام سنويًا وتستضيفه إحدى دول المجموعة المكونة من 19 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي التي تشكل 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و75% من التجارة العالمية، و65% من سكان العالم.وتتوزع أعمال مجموعة العشرين إلى ثلاثة مسارات؛ مسار الشيربا الذي يركز على مجالات الزراعة والتنمية والاقتصاد الرقمي والصحة والتعليم، والمسار المالي الذي يرأسه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية ووكلاؤهم، وتأتي في مقدمة المحاور الأساسية للمسار المالي الاقتصادات الكلية وتطوير البنية التحتية والتشريعات المالية والاندماج المالي والضرائب الدولية.وأخيرًا، مجموعات التواصل، وهي مجموعات مستقلة تمثل المجتمع المدني ومؤسساته والقطاع الخاص والاتحاد التجاري والمجتمع العلمي والمفكرين والباحثين.