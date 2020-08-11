جو بايدن يختار الإفريقية كامالا نائبة له في انتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن جو بايدن، المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن اختيار السيناتور الإفريقية الأصل كامالا هاريس، نائبة له، لتخوض معه الانتخابات الرئاسية، نوفمبر المقبل، أمام الرئيس دونالد ترامب.ومن المقرر أن تكون هاريس، نائبة لبايدن في حال فوزه بالرئاسة، لتكون بذلك أول سيدة تشغل هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.وكشفت تقارير أمريكية، في وقت سابق، عن انتهاء جو بايدن، المرشح الديمقراطي، من اختيار نائب له في الانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل.وأشارت شبكة "CNN" الأمريكية إلى أن حاكم ولاية ميشيجان، جريتشن ويتمير، التقي بايدن، في وقت سابق.كما التقى بايدن، كلًا من السيناتور عن ولاية كاليفورنيا، كامالا هاريس، ومستشارة الأمن القومي السابقة، سوزان رايس.