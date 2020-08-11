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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: نولي أهمية بالغة للحصول على لقاح كورونا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:06 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أكد عبدالرحمن بن بوزيد، وزير الصحة الجزائري، اليوم الثلاثاء، اهتمام بلاده الجزائر البالغ لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد- 19).

وتطرق بن بوزيد، خلال لقائه سفير الصين بالجزائر، لي ليانه، اليوم الثلاثاء، إلى مدى جاهزية اللقاح الصيني المرتقب الذي قال السفير الصيني إنه سيكون جاهزا خلال الفترة القصيرة القادمة.

وأشاد السفير الصيني، بالتعاون المثمر والمتميز بين البلدين، والذي اتسم في بعده التاريخي الذي يعود إلى ستينيات القرن الماضي بتسجيل عدة محطات تبرز علاقة الصداقة من خلال المبادلات والبعثات العلمية والطبية.

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