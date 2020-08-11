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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسرب نفطى فى الكويت.. والسلطات تعزل المنطقة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:00 م
تسرب نفطي في الكويت
تسرب نفطي في الكويت
محمد عمر
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أعلنت شركة نفط الكويت، الثلاثاء، وقوع تسرب نفطي محدود بالقرب من كيلو 18 على طريق الدائري السابع.

وقالت الشركة في بيان إن فرق الطوارئ التابعة لها وبالتنسيق مع الجهات المعنية تتعامل مع التسرب حسب الإجراءات والخطط المتبعة وجارٍ العمل على عزل مصدر التسرب، وفق صحيفة "الراي" الكويتية.

وشدد البيان على أن الوضع آمن وتحت السيطرة، مؤكدا حرص شركة نفط الكويت على الالتزام بتنفيذ جميع اللوائح الخاصة بالصحة والسلامة والأمن والبيئة في هذه الحالات.

ولم يتم الكشف عن أسباب حدوث التسرب حتى الآن أو حجم الخسائر الناجمة عن الحادث.

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