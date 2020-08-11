48 إصابة بكورونا فى موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الثلاثاء، تسجيل 48 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وقالت الإذاعة الموريتانية نقلا عن بيان لوزارة الصحة إنه وبعد إجراء 371 فحصا تم تسجيل 48 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 81 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 5704، مشيرا إلى أن عدد الوفيات بلغ 157 شخصا.