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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

نائب رئيس جامعة الأزهر يبحث استعدادات العام الجديد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:54 م
نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر
أميرة العناني
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عقد الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، الثلاثاء، اجتماعًا عن بُعد مع عمداء كليات أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون والشعب المناظرة لها بالجامعة.

وناقش نائب رئيس جامعة الأزهر مع عمداء كليات أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون والشعب المناظرة لها بالجامعة، إعداد الجدول الدراسي للعام الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١، وكيفية تطبيق نظام التعليم المزدوج (وجها لوجه في قاعات الدراسة وعن بعد من خلال المنصات التعليمية التي أعدت بعد ١٥ مارس الماضي).

وعقد يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، الأسبوع الماضي اجتماعًا مع عمداء كليات الطب بالجامعة؛ لبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد عقب العودة مباشرة من إجازة عيد الأضحى.

وقال نائب رئيس الجامعة إنه تم الاتفاق على استكمال الجزء النظري لطلاب الفرقتين الخامسة والسادسة بكليات الطب بالآلية التي تراها كل كلية، على أن يتم الاعتماد على نظام التعلم عن بعد وتسجيل مرئي لشرح الدروس النظرية، وتحميلها على مواقع الكليات والجامعة.

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