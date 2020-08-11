«الصحفيين» تتلقى 3 شكاوى في اليوم الأول لانتخابات الشيوخ

«الصحفيين» تتلقى 3 شكاوى في اليوم الأول لانتخابات الشيوخ
الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:46 م
محمد جعفرطباعة
تلقت غرفة العمليات بنقابة الصحفيين 3 شكاوى من أعضائها المشاركين في تغطية الانتخابات، وذلك بمنعهم من التصوير داخل اللجان حيث تلقت الغرفة من زميلين بوكالة أنباء الشرق الأوسط في شكوى منعهما من التصوير بلجنة الليسيه بمصر الجديدة وهو نفس الأمر الذي جرى مع الزميل الثالث بالوكالة الرسمية بمدرسة ابن سيناء بمصر الجديدة.
وتلقت غرفة العمليات الشكوى الثالثة من زميلة بـ«الدستور» بمنعها من التصوير داخل لجنة هشام شتا بالهرم وقد تدخلت الغرفة لحل مشكلات الزملاء التي تم تجاوزها.
وشكّلت نقابة الصحفيين غرفة عمليات برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعدد من أعضاء مجلس النقابة وهم حسين الزناتي ومحمود كامل وأيمن عبدالمجيد وعمرو بدر؛ لمتابعة وتلقى وحل أية مشكلات تواجه الزملاء الذين يقومون بالتغطية الصحفية في العملية الانتخابية.
وتلقت غرفة العمليات الشكوى الثالثة من زميلة بـ«الدستور» بمنعها من التصوير داخل لجنة هشام شتا بالهرم وقد تدخلت الغرفة لحل مشكلات الزملاء التي تم تجاوزها.
وشكّلت نقابة الصحفيين غرفة عمليات برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعدد من أعضاء مجلس النقابة وهم حسين الزناتي ومحمود كامل وأيمن عبدالمجيد وعمرو بدر؛ لمتابعة وتلقى وحل أية مشكلات تواجه الزملاء الذين يقومون بالتغطية الصحفية في العملية الانتخابية.