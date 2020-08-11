«الصحفيين» تتلقى 3 شكاوى في اليوم الأول لانتخابات الشيوخ

تلقت غرفة العمليات بنقابة الصحفيين 3 شكاوى من أعضائها المشاركين في تغطية الانتخابات، وذلك بمنعهم من التصوير داخل اللجان حيث تلقت الغرفة من زميلين بوكالة أنباء الشرق الأوسط في شكوى منعهما من التصوير بلجنة الليسيه بمصر الجديدة وهو نفس الأمر الذي جرى مع الزميل الثالث بالوكالة الرسمية بمدرسة ابن سيناء بمصر الجديدة.وتلقت غرفة العمليات الشكوى الثالثة من زميلة بـ«الدستور» بمنعها من التصوير داخل لجنة هشام شتا بالهرم وقد تدخلت الغرفة لحل مشكلات الزملاء التي تم تجاوزها.وشكّلت نقابة الصحفيين غرفة عمليات برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعدد من أعضاء مجلس النقابة وهم حسين الزناتي ومحمود كامل وأيمن عبدالمجيد وعمرو بدر؛ لمتابعة وتلقى وحل أية مشكلات تواجه الزملاء الذين يقومون بالتغطية الصحفية في العملية الانتخابية.