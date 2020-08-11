عرض 3 أفلام سورية قصيرة ضمن برنامج «سينما الأربعاء» بالساقية

تعرض حديقة ساقية الصاوي بالزمالك، غدا الأربعاء، 3 أفلام روائية قصيرة من سوريا، ضمن برنامج "سينما الأربعاء" الذي تنظمه الساقية شهريا.ويقدم مساء الغد، الفيلم الأول "في ظل عدن" وهو فيلم سوري قصير للمخرجة مي زوربا، وتدور أحداثه حول أطفال الحرب وآثارها السلبية عليهم وأحلامهم غير المكتملة، من خلال شخصية بطل الفيلم الطفل زين.ويعقبه عرض الفيلم السوري القصير "مائة ليرة" من إخراج أريج دوارة ونور خير الأنام، وتدور أحداثه حول طالب مدرسة يقوم بالانتقام من زملائه بعد أن عاقبه معلمه أشد عقاب، حيث يقوم بإفساد رحلتهم وبإخفاء مفاتيح حافلة الرحلة واستغلالهم بدفع قطع نقدية ليتمكنوا من التحدث على الهاتف لطلب النجدة.ويليه الفيلم الروائي السوري "هدوء" للمخرجة لبنى البدوي، ويسلط الضوء من خلال أحداثه على قضايا التعنيف الجسدي والنفسي بحق المرأة ضمن نطاق الأسرة في المجتمع السوري.