تنسيق المعاهد الحكومية 2020

وبادرت الحكومة المصرية بتفعيل رابط الحكومة المصرية 2020 للتنسيق الخاص بالكليات والمعاهد الفنية من خلال الرابط التالي



ويوفر



رابط تسجيل التنسيق للمعاهد الفنية 2020 على بوابة الحكومة المصرية

الدخول لبوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق في القبول بالمعاهد والكليات من هنا https:tansik.egypt.gov.eg

1. إدخال الرقم السري

2. ملء البيانات المطلوبة

3. الضغط على كلمة حفظ

وقد تزايدت عمليات البحث عبر محركات البحث جوجل وبينج وغيره، عن تنسيق المعاهد الفنية 2020، وأخبار التنسيق العام للكليات والمعاهد.





تنسيق المعاهد الفنية وبادرت الحكومة المصرية بتفعيل رابط الحكومة المصرية 2020 للتنسيق الخاص بالكليات والمعاهد الفنية من خلال الرابط التالي من هنا ويوفر الدستور لقرائه من الطلاب وأولياء الأمور، تنسيق المعاهد الحكومية 2020 وذلك حتى يتسنى لهم البحث عن المعاهد المتاحة لهم الالتحاق بها خلال المراحل الأولى والثانية والثالثة من التنسيق.الدخول لبوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق في القبول بالمعاهد والكليات من هنا https:tansik.egypt.gov.eg1. إدخال الرقم السري2. ملء البيانات المطلوبة3. الضغط على كلمة حفظوقد تزايدت عمليات البحث عبر محركات البحث جوجل وبينج وغيره، عن تنسيق المعاهد الفنية 2020، وأخبار التنسيق العام للكليات والمعاهد.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لدبلوم الزراعة التقديم فى التنسيق ولهم كليات متخصصة وشعب كثيرة جدًا في جميع الكليات يمكن الحصول عليها، وكذلك يمكن للحاصلين على دبلوم السياحة والفنادق التسجيل والدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية والاطلاع على التعليمات الخاصة بهم، لأنهم لهم تعليمات مخصصة من مكتب التنسيق والكليات المتاحة لهم وعليهم التقديم.



كما يمكن لطلاب الدبلوم الزراعي التقديم ولهم كليات ومعاهد خاصة، ولهم الفرصة للدخول كلية الزراعة وكل هذا يكون بتنسيق المجموع.

يمكن للحاصلين على دبلوم زراعي نظام 3 سنوات التسجيل والدخول لموقع البوابة واختيار كلية أو معهد على حسب المجموع والموقع الجغرافي، أيضًا نظام 5 سنوات لكم الفرصة في الحصول على معهد أو كلية سنتين أو 4 سنوات من خلال التقديم بشهادة الدبلوم والرقم السري.



وكذلك يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية التقديم فى التنسيق والالتحاق بكلية أو معهد والتقدم له شرح على بوابة الحكومة المصرية، وهذه أهم التفاصيل عن الدبلوم الصناعي في التنسيق، أما لطلاب المدارس التجارية الحاصلين علي دبلوم تجارة هذا العام يمكن التقديم على بوابة الحكومة والحصول على معهد أو كلية ومتاح التسجيل للنظامين 3 سنوات و5 سنوات.



يواصل الآلاف من طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية لعام 2020، البحث على رابط بوابة الحكومة الإلكترونية عن تنسيق المعاهد الفنية 2020، لمعرفة تنسيق المرحلة الأولى والتسجيل في المعاهد الفنية المتاحة في مصر للعام الدراسي 2020-2021 بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتائج الثانوية العامة الأسبوع الماضي.