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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تفتح باب التسجيل للدخول على مصادر Britannica عبر «بنك المعرفة»

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:38 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة الفرصة لكل الطلاب والمعلمين، لمعرفة كيفية الوصول إلى كل مصادر Britannica.

وقالت الوزارة، في بيان: "لمعرفة كيفية الوصول إلى كل مصادر Britannica من خلال موقع بنك المعرفة المصري، ولمعرفة كيفية استخدام الأدوات المختلفة المتاحة من Britannica، سجل الآن لحضور تدريب the Britannica school يوم الإثنين ١٧ أغسطس الجاري، الساعة ٣:٠٠ مساءً على الموقع التالي: https:bit.lyekb-britannica-schools".

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