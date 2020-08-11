«التعليم» تفتح باب التسجيل للدخول على مصادر Britannica عبر «بنك المعرفة»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة الفرصة لكل الطلاب والمعلمين، لمعرفة كيفية الوصول إلى كل مصادر Britannica.وقالت الوزارة، في بيان: "لمعرفة كيفية الوصول إلى كل مصادر Britannica من خلال موقع بنك المعرفة المصري، ولمعرفة كيفية استخدام الأدوات المختلفة المتاحة من Britannica، سجل الآن لحضور تدريب the Britannica school يوم الإثنين ١٧ أغسطس الجاري، الساعة ٣:٠٠ مساءً على الموقع التالي: https:bit.lyekb-britannica-schools".