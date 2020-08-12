«سرايا» يكشف سر هجوم أهل الشر على إنجازات مصر

كشف أسامة سرايا، رئيس تحرير "الأهرام" الأسبق، سر هجوم أهل الشر على مصر عند تحقيق أي إنجاز قائلًا: «الدولة تحقق نجاحات كبيرة على أكثر من صعيد، وأهمها قضية ليبيا وترسيم الحدود والتي حققت فيهما نجاحًا كبيرًا».وأضاف «سرايا»، خلال لقائه في برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية TEN، أن هدف أهل الشر خروج مصر في الحقبة الراهنة من عصر إنتاج الغاز، وكان ذلك هدفًا تموله قطر تحديدًا، لأنها كانت متصورة بأنها بئر غاز الشرق المتوسط ومسيطرة على السوق لدرجة عرضهم تصدير الغاز لإسرائيل بلا مقابل حتى تفتح سوق الغاز لمصر.وتابع، «أننا في الستينات خرجنا من عصر البترول بتخطيط منظم جدًا لم تنتبه إليه القيادة السياسية وقتها».