«موزيلا» تعتزم تسريح 250 موظفًا

تخطط شركة «موزيلا» الأمريكية رائدة تطوير البرمجيات المفتوحة المصدر، للاستغناء عن نحو ٢٥٠ من موظفيها، قرابة ربع قواها العاملة، والتركيز على بعض فرق مطوريها العاملين في المشروعات التي تستهدف جني العائدات.وأكد المتحدث باسم «موزيلا» أن الشركة ستحتفظ بما يقرب من ٧٥٠ من موظفيها.وكتبت الرئيس التنفيذي للشركة ميتشيل بيكير، عبر تدوينة رسمية قائلة إن جائحة فيروس كورونا أضرت كثيرا بعائداتنا، ونتيجة لذلك لم تعد خططنا بشأن المرحلة التي تسبق تفشي كورونا تجدي نفعا.وسيتم غلق العمليات التابعة للشركة في العاصمة التايوانية تايبيه نتيجة لخططها المتعلقة تسريح العمالة، فيما لم تكشف الشركة عن أي فرق ستتأثر بهذه الخطة.