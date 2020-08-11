وزير السياحة يقرر إعادة تراخيص 3 فنادق في البحر الأحمر

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارات بشأن إعادة تراخيص 3 فنادق في محافظة البحر الأحمر.وقال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إنه تمً إلغاء القرارات الوزارية التي كان قد سبق صدورها لإلغاء تراخيص هذه الفنادق.من جانبه، أشار العاصي، إلى أن إعادة هذه التراخيص جاءت بعد أن وفقت هذه الفنادق أوضاعها وقيامها بتسوية المستحقات المالية للعاملين بها، وتلافي أسباب إلغاء التراخيص وحل الشكاوى الواردة ضدهم علي الخط الساخن للوزارة، في ضوء المعاينات التي قام بها قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية للتأكد من استلام العاملين بالفنادق لمستحقاتهم.