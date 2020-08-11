الجزائر: توجيه تهمة الخيانة لـ3 عسكريين من بينهم قائد سابق

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء الثلاثاء، أنه تم توجيه تهمة الخيانة العظمى بحق قائد قوات الدرك الوطني الأسبق غالي بلقصير، واثنين من العسكريين.وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إنه "لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يحيط السيد مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني الرأي العام علما، بالمتابعة القضائية من طرف النيابة العسكرية بالبليدة من أجل تهم الخيانة العظمى (الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية) في حق كل من المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة والرائد هشام درويش والعميد المتقاعد غالي بلقصير طبقا لنص المادة 63 فقرة 2 من قانون العقوبات".أضاف البيان أن قاضي التحقيق العسكري بولاية البليدة (شمال) قام بوضع المتهمين بونويرة ودرويش قيد الحبس المؤقت بموجب أمر إيداع لدى المؤسسة العقابية العسكرية بالبليدة، كما أصدر أمرا بالقبض ضد المتهم غالي بلقصير.