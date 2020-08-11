أشرف زكي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مروجي شائعة وفاة محمود ياسين

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ضد مروجي شائعات وفاة الفنان محمود ياسين، والتي تكررت خلال الفترة الأخيرة.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه اتصل بالفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين والفنانة رانيا ياسين، وأرفقوا مستندات للصفحات التي تروج لوفاة محمود ياسين، مؤكدًا أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك عقاب قريب جدًا لهؤلاء.وتساءل: "لمصلحة من يتم هدم رموز البلد، خاصة أن الفنان محمود ياسين رائد في صناعة السينما"، مشيرًا إلى أن أعداء الوطن كثيرون، والغرض من هذه الشائعة في ذلك الوقت هو التغطية على انتخابات مجلس الشيوخ من أجل إحداث بلبلة.