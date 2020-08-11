رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس لجنة بالقاهرة: الشيوخ 2020 معزوفة موسيقية يتغنى بها المصريون

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:35 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
الشيماء زيدان
طباعة
قال المستشار ولاء وجدي طاهر، رئيس لجان شرق حي القاهرة، ورئيس اللجنة العامة 19، إننا نعمل على تأمين اللجان وتعقيمها بأفضل شكل ومراعاة التباعد الاجتماعي وكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "طاهر"، خلال لقائة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن انتخابات مجلس الشيوخ 2020 تبدو كأنها معزوفة موسيقية يعزفها المصريين ويتغنون بها.

وأكمل: "الشعب المصري على درجة كبيرة من الوعي ويشعر بالجهود التي تبذلها الدولة، وندعو المواطنين للنزول والمشاركة والتعبير عن آرائهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: لا نستطيع تقييم اللقاح الروسي ضد كورونا

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة.. الأحد

الصور

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

image description

مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة «طبري الحجاز» بمصر الجديدة

image description

اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

مشاركة وحماية.. الكمامة نجم «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة في حياته

فنان كبير مات مرتين.. تفاصيل اختيار «الأب تاجر المخدرات» في فيلم «الكيف»

عمرٌ من الصراعات والدمار.. هكذا بدأت الحياة المأسوية للبنانيين

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

نجم الساعة

خالد سليم: «اللى فات مات» خرّجت الناس من إحباط «كورونا»

منوعات

«هوكى الجليد» يعلن عدم تسجيل أى حالات إصابة بكورونا

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020

ميرور: دوقة كامبريدج لم تقدم الدعم الكافي لميجان ماركل

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

«الثقافة» السورية تطلق مسابقة «البتاني» للقصة القصيرة

«ركن الياسمين» يناقش «العادات الذرية».. 20 أغسطس

100 عام مع «الشيوخ»: تاريخ نيابى حافل فى العمل السياسى المصرى

القومى للمسرح يناقش مسرحية «الحادثة» السبت المقبل