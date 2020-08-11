رئيس لجنة بالقاهرة: الشيوخ 2020 معزوفة موسيقية يتغنى بها المصريون

قال المستشار ولاء وجدي طاهر، رئيس لجان شرق حي القاهرة، ورئيس اللجنة العامة 19، إننا نعمل على تأمين اللجان وتعقيمها بأفضل شكل ومراعاة التباعد الاجتماعي وكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضاف "طاهر"، خلال لقائة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن انتخابات مجلس الشيوخ 2020 تبدو كأنها معزوفة موسيقية يعزفها المصريين ويتغنون بها.وأكمل: "الشعب المصري على درجة كبيرة من الوعي ويشعر بالجهود التي تبذلها الدولة، وندعو المواطنين للنزول والمشاركة والتعبير عن آرائهم.