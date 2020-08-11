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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: مدة مناعة اللقاح المكتشف ضد كورونا تصل إلى عامين

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:33 م
اللقاح المكتشف ضد
اللقاح المكتشف ضد كورونا
أ ش أ
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قالت وزارة الصحة الروسية، إن تجربة استخدام اللقاح المكتشف بتعاطيه على مرحلتين، أظهرت أن المناعة ضد "كوفيد 19" تستمر لمدة تصل إلى عامين.

وأصدرت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، شهادة تسجيل لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره المركز القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة "غاماليا".

وبحسب البيانات، اجتاز اللقاح جميع اختبارات السلامة والفعالية اللازمة على عدة أنواع من الحيوانات، وكذلك على مجموعتين من المتطوعين، وأثبت فاعليته.

إلى ذلك أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وقال الرئيس الروسي أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرانس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

وأضاف بوتين أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

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