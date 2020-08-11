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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدًا.. «السيرة الهلامية» تختتم عروضها على المسرح المكشوف بالأوبرا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:31 م
السيرة الهلامية
السيرة الهلامية
أ ش أ
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يختتم العرض المسرحي الكوميدي "السيرة الهلامية" عروضه غدا الأربعاء، على المسرح المكشوف بدار أوبرا القاهرة، وذلك بعد تقديمه على مدار 3 ليالٍ ضمن برنامج "عودة الروح".

مسرحية "السيرة الهلامية"، مأخوذة عن رائعة "هاملت" لوليم شكسبير، وبرغم المأساة التي يحتويها النص الأصلي، إلا أن مؤلف المسرحية نجح في نقل فكرة النص إلى بيئة أخرى تنتمي إلى الجنوب المصري لتدور فيها الأحداث حول فكرة الثأر في الصعيد والانتقام، ولكن بشكل كوميدي ساخر.

حققت المسرحية نجاحا جماهيريا كبيرا خلال مواسم عرضها للجمهور، وهي من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، ومن تأليف الحسن محمد وإخراج محمد الصغير، وبطولة مجموعة من الفنانين هم: محمد إبراهيم، ورأفت سعيد، ومحمود المصري، وحسن عبدالله، ورامي عبدالمقصود، وبلال علي، ومصطفى السعيد، ومها حمدي، ومحمود سليمان، وأزياء هبة مجدي، تعبير حركي سمير وجوليا، وديكور مصطفى حامد.

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