بريطانيا تطلب من فرنسا إبداء مرونة لتسهيل إعادة المهاجرين غير الشرعيين



وكان أكثر من 4000 مهاجر غير شرعي قد وصلوا إلى الأراضي البريطانية العام الحالي، حيث وصل 597 شخصًا في الفترة بين الخميس والأحد الماضيين.



وطلبت وزارة الداخلية بشكل رسمي المساعدة من سلاح الجو الملكي.



وتعرضت الحكومة البريطانية للضغط من جانب أعضائها بالبرلمان البريطاني، بعد أن سمح الطقس الجيد والبحر الهادئ للمئات من الأشخاص بمحاولة عبور القنال الإنجليزي الذي يعد واحدًا من أكثر خطوط الملاحة في العالم ازدحامًا.

أكدت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها بحاجة لإبداء "المزيد من المرونة" من جانب فرنسا لتسهيل إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا مؤخرًا القنال الإنجليزي الذي يربط بين البلدين.وقال وزير الصحة، إدوارد أرجار، إن الحكومة البريطانية مصممة على وقف العبور "الخطر وغير القانوني" للقنال الإنجليزي.يأتي هذا في الوقت الذي سافر وزير الهجرة البريطاني، كريس فيلب، إلى باريس، اليوم، لمناقشة الأزمة مع نظيره في الحكومة الفرنسية.وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أشار إلى أنه يريد العمل مع فرنسا لوقف العبور غير القانوني للقنال الإنجليزي، والذي زاد بشدة خلال الأسابيع الأخيرة.وقال وزير الصحة، أرجار، في حديث نقلته صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية: "ما نسعى إليه هو المزيد من المرونة حول سعينا إجراء نقاش يسمح لنا بقدر أكبر من المرونة لإعادة الأشخاص الذين أتوا إلينا بشكل غير شرعي".وبدأت الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، أمس، طلعاتها للمراقبة على القنال الإنجليزي.