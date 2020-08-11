رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تطلب من فرنسا إبداء مرونة لتسهيل إعادة المهاجرين غير الشرعيين

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:28 م
المهاجرين غير الشرعيين
المهاجرين غير الشرعيين
أ ش أ
طباعة
أكدت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها بحاجة لإبداء "المزيد من المرونة" من جانب فرنسا لتسهيل إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا مؤخرًا القنال الإنجليزي الذي يربط بين البلدين.

وقال وزير الصحة، إدوارد أرجار، إن الحكومة البريطانية مصممة على وقف العبور "الخطر وغير القانوني" للقنال الإنجليزي.

يأتي هذا في الوقت الذي سافر وزير الهجرة البريطاني، كريس فيلب، إلى باريس، اليوم، لمناقشة الأزمة مع نظيره في الحكومة الفرنسية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أشار إلى أنه يريد العمل مع فرنسا لوقف العبور غير القانوني للقنال الإنجليزي، والذي زاد بشدة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال وزير الصحة، أرجار، في حديث نقلته صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية: "ما نسعى إليه هو المزيد من المرونة حول سعينا إجراء نقاش يسمح لنا بقدر أكبر من المرونة لإعادة الأشخاص الذين أتوا إلينا بشكل غير شرعي".

وبدأت الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، أمس، طلعاتها للمراقبة على القنال الإنجليزي.

وكان أكثر من 4000 مهاجر غير شرعي قد وصلوا إلى الأراضي البريطانية العام الحالي، حيث وصل 597 شخصًا في الفترة بين الخميس والأحد الماضيين.

وطلبت وزارة الداخلية بشكل رسمي المساعدة من سلاح الجو الملكي.

وتعرضت الحكومة البريطانية للضغط من جانب أعضائها بالبرلمان البريطاني، بعد أن سمح الطقس الجيد والبحر الهادئ للمئات من الأشخاص بمحاولة عبور القنال الإنجليزي الذي يعد واحدًا من أكثر خطوط الملاحة في العالم ازدحامًا.

موضوعات متعلقة

صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة.. الأحد

الصحة العالمية: لا نستطيع تقييم اللقاح الروسي ضد كورونا

تفاصيل جديدة عن طالب الـ99 % المتوفى بحادث مرورى فى كفر الشيخ

أول فيديو لتشييع جثمان «اليوتيوبر» مصطفى حفناوى

الصور

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

image description

مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة «طبري الحجاز» بمصر الجديدة

image description

اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

مشاركة وحماية.. الكمامة نجم «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة في حياته

فنان كبير مات مرتين.. تفاصيل اختيار «الأب تاجر المخدرات» في فيلم «الكيف»

عمرٌ من الصراعات والدمار.. هكذا بدأت الحياة المأسوية للبنانيين

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

نجم الساعة

خالد سليم: «اللى فات مات» خرّجت الناس من إحباط «كورونا»

منوعات

«هوكى الجليد» يعلن عدم تسجيل أى حالات إصابة بكورونا

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020

ميرور: دوقة كامبريدج لم تقدم الدعم الكافي لميجان ماركل

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

«الثقافة» السورية تطلق مسابقة «البتاني» للقصة القصيرة

«ركن الياسمين» يناقش «العادات الذرية».. 20 أغسطس

100 عام مع «الشيوخ»: تاريخ نيابى حافل فى العمل السياسى المصرى

القومى للمسرح يناقش مسرحية «الحادثة» السبت المقبل