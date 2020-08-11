نائب محافظ القليوبية تتفقد اللجان الانتخابية فى كفر شكر

تفقدت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، يرافقها اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، مقار اللجان الانتخابية بمدينة كفر شكر لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتقديم كافة الدعم اللازم والتسهيلات لضمان نجاح العملية الانتخابية، بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.وأكدت ريان، فى تصريحات صحفية، أنه تم تفقد لجنتين بقرية أسنيت، ولجنة أخرى داخل مدينة كفر شكر، حيث تم رصد نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع والتعرف على حركة سير الانتخابات.وناشدت ريان، جموع المواطنين بضرورة النزول من منازلهم للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع والمشاركة الفعالة فى الاستحقاق الدستوري لبناء الدولة، وتقديم كافة الخدمات والمرافق للمواطنين فى كافة محافظات مصر، موضحة أن الرئيس السيسى، يبذل قصارى جهده من أجل استكمال بناء الدولة المصرية وتوفير مستقبل آمن لجميع المصريين من خلال إنشاء المشروعات الخدمية والقومية التى تشهدها مصر منذ تولى الرئيس السيسى، مقاليد الحكم في البلاد.