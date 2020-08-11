وزير الداخلية الأسبق: مصر ماضية لتثبيت دعائم الديمقراطية

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، إن اليوم هو استكمال لمسيرة الاستقرار، لأن مجلس الشيوخ هو الممثل الفرع الثاني للتشريع في الدستور وتعتبر لحظة فارقة في تاريخ مصر.وأضاف أن مجلس الشيوخ هو حائط جديد للدفاع عن الوطن ليؤازر الرئيس والوطن وجيشه، وهو المشروع القومي للدولة الذي يحمله الرجل الوطني الوفي الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأشار إلى أن اليوم نستكمل الاستحقاق الدستوري، والذي يدل على أن هناك إصرارا وعزيمة، وأن مصر ماضية لتثبيت دعائم الديمقراطية والاستقرار.وناشد المواطنين بضرورة النزول للإدلاء بأصواتهم، لأن هذا يضمن الأمن والاستقرار لمصر.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل، صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.