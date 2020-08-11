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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانبا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 326 ألفًا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:20 م
كورونا في إسبانبا
كورونا في إسبانبا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة الإسبانية 1418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، وهو ما يقل عن الأعداد المرتفعة التي سجلتها البلاد الأسبوع الماضي.

وارتفع إجمالي الحالات، بما فيها أيضا الحالات التي رصدت من نتائج فحوص الأجسام المضادة على أناس تعافوا من المرض، ليصل إلى 326612 إصابة.

وأظهرت الإحصاءات أن المرض حصد أرواح 64 شخصا خلال الأيام السبعة الماضية، وإجمالا توفي أكثر من 28500 شخص من المرض في إسبانيا، وهي إحدى الدول الأكثر تضررا من المرض في أوروبا.

وتعاني إسبانيا، منذ رفعها إجراءات العزل العام في أنحاء البلاد، من أجل احتواء ارتفاع في معدلات الإصابة الجديدة، والتي تتركز بشكل أكبر في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مدريد وقطالونيا.

إلا أن حالات الإصابة الجديدة المسجلة، يومي الإثنين والثلاثاء، كانت أقل من ذروة الأسبوع الماضي، حيث سجلت 1895 حالة إصابة يوم الجمعة.

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