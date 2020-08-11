تزامنًا مع «انتخابات الشيوخ».. حريق في مقر «مستقبل وطن» بسوهاج

نشب حريق، منذ قليل، في المقر الرئيسي لحزب مستقبل وطن أمانة محافظة سوهاج، تزامنا مع عقد غرفة العمليات لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ في المحافظة.تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب حريق في مقر حزب مستقبل وطن أمانة سوهاج، الكائن في منطقة سيتي، وعلى الفور تم إرسال سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون خسائر في الأرواح أو إصابات، وبدأت الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.