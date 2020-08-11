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فن

خالد سليم: «اللى فات مات» خرّجت الناس من إحباط «كورونا»

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:15 م
خالد سليم
خالد سليم
محمد قدرى
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رأى المطرب خالد سليم أن أغنيته الأخيرة «اللى فات مات» التى طرحها على طريقة الفيديو كليب خلال عيد الفطر الماضى، نجحت فى إخراج الجمهور من الإحباط والحالة النفسية السيئة التى مر بها، بسبب أزمة فيروس «كورونا المستجد».
وكشف «سليم»، فى حواره مع «الدستور»، عن تفاصيل مشاركته فى تقديم الموسم الثالث من برنامج «قعدة رجالة»، الذى بدأ تصويره فى لبنان قبل أيام، وسيشاركه فيه الفنانان اللبنانى نيكولا معوض والسورى قيس الشيخ.
وتطرق إلى مسلسله الجديد «جمال الحريم»، الذى تعاقد على تقديمه مؤخرًا، بمشاركة النجمة نور، مبينًا أنه مكون من ٤٥ حلقة، وسيتم عرضه خارج السباق الرمضانى.
■ بدأت قبل أيام تصوير الموسم الثالث من برنامج «قعدة رجالة».. لماذا قررت المشاركة فى تقديمه؟
- فكرة البرنامج مهمة ومختلفة عن السائد، وجهة الإنتاج «محترفة جدًا»، والمخرج هيثم عزو متمكن ومحترف ويعرف كيف يوجه المقدمين ويخرج منهم ما يريده تمامًا، لذلك أحببت العمل معه للغاية.
كما يشترك معى فى التقديم ممثلان من الأصدقاء المقربين، أولهما اللبنانى نيكولا معوض، الذى أعرفه قبل التعاون فى البرنامج، وسبق أن عملنا معًا فى مسلسل «بلا دليل».
والثانى هو الفنان السورى قيس الشيخ، الذى أتعاون معه للمرة الأولى، رغم أننى أعرفه منذ فترة طويلة، والتقيته فى أكثر من مناسبة فى مصر، وهو شخصية جميلة جدًا، وأنا معجب بكل ما يقدمه، وحين عملت معه أحببته أكثر لأنه «ملتزم وعارف بيعمل إيه».
■ ما الذى يميز الموسم الجديد عن الموسمين السابقين؟
- صحيح أن المقارنات موجودة دائمًا فى الأعمال التى تُقدم على أجزاء، لكن فى النهاية نحن لا نقدم مسلسلًا أو فيلمًا بأبطال، بل برنامج منوعات يتناول قضايا اجتماعية، يختلف باختلاف الشخصيات المستضافة، وطريقة تقديم كل مذيع.
ووجود مذيعين مختلفين فى كل موسم من الثلاثة حقق فكرة التنوع فى حلقات البرنامج، وهو أمر مطلوب و«حلو جدًا»، لذلك أنا مقتنع بعدم حدوث مقارنات بشكل انتقادى لموسم معين، لأن فكرة البرنامج قائمة على اختلاف وجهات النظر والآراء والشخصيات، وأتمنى أن ينال ذلك إعجاب الجمهور.
■ كيف تابعت ردود أفعال الجمهور حول كليبك الأخير «اللى فات مات»؟
- الكليب طُرح فى عيد الفطر الماضى، والحمد لله حقق نجاحًا كبيرًا جدًا وانتشر انتشارًا واسعًا، وأصبحت أسمع الأغنية فى كل مكان أذهب إليه، والناس «مبسوطة جدًا بها»، خاصة أنها مثلت عودتى للجمهور بـ«لوك» مختلف، ومن خلال عمل مميز ومحترم وبفكرة رائعة.
والنجاح الذى حققه الكليب يرجع إلى كلمات الأغنية المميزة ولحنها الرائع، للشاعر والملحن عزيز الشافعى، الذى أوجه له تحية كبيرة، لأنه موسيقى وفنان متميز و«شاطر» وشامل، إلى جانب توزيعها من قِبل أحمد عادل، الذى قدّم توزيعًا رائعًا و«شغل جميل»، فضلًا عن مجهود أمير محروس، مهندس الصوت وصديقى الحبيب، الذى قدّم «الميكس» و«الديجيتال ماستر».
■ هل حزنت بسبب تأجيل طرح الكليب فترة طويلة؟
- بالتأكيد. فالكليب تم تصويره فى فبراير الماضى، وكان من المفترض طرحه أواخر الشهر نفسه، بل عرضنا وقتها «البرومو» الخاص به، لكن حدثت عدة مشكلات، بداية من السيول والأمطار الغزيرة التى شهدتها هذه الفترة، ودفعتنا لتأجيل الطرح، ثم جاءت أزمة «كورونا» فقررنا الانتظار حتى تمر بسلام، وصولًا إلى طرح الكليب فى عيد الفطر الماضى.
والحمد لله «كل تأخيرة وفيها خيرة»، فالأغنية جاءت فى وقت كان الجميع ينتظر ويترقب أى عمل جديد يستطيع أن يخرجه من الإحباط والحالة النفسية السيئة بسبب أزمة «كورونا»، فجاءت الأغنية ونجحت فى ذلك وحققت انتشارًا كبيرًا.
■ ماذا عن «التحدى» الذى أطلقته لتصوير فيديوهات على تطبيق «تيك توك» باستخدام الأغنية؟
- أثناء تصوير الكليب، كنت أرتدى زيًا معينًا فى كل جزء من أجزائه، وبالتالى ظهرت فى كل مقطع بزى مختلف عن المقطع التالى، ومن هنا جاءت فكرة طرح «تحدى» على «تيك توك»، طلبنا فيه من رواد التطبيق تصوير أنفسهم بأول ملابس سيرتدونها بعد عودة الحياة لطبيعتها عقب رفع حظر التجوال، مع مقطع من الأغنية.
وبالفعل شارك ملايين من الشباب والفتيات فى التحدى، ونشروا على حساباتهم مقاطع مشاركتهم هذه، وحققت مشاهدات بالآلاف، كما تم تجميع هذه المشاركات فى مقطع موحد ونشره على صفحاتى وحساباتى، فحقق مشاهدات وصلت إلى ١٢٠ مليونًا.
■ هل ستقدم أى أغانٍ جديدة خلال الفترة المقبلة؟
- لدىّ أكثر من أغنية جديدة جاهزة للطرح، وسأختار أنا وفريق العمل الأنسب منها خلال الفترة المقبلة، وسط رغبتنا فى الاستقرار على نفس مستوى أغنية «اللى فات مات»، كما أن هناك أغنية «سنجل» ربما أقدمها قريبًا.
■ ما رأيك فى حفلات الـ«أونلاين» التى انتشرت بسبب «كورونا» خلال الفترة الأخيرة؟
- كلنا مشتاقون لعودة الحفلات الجماهيرية من جديد، لكننا فى ظل ظروف «كورونا» يعد الأمر صعبًا للغاية، لذلك جاءت فكرة الحفلات الـ«أونلاين»، التى تحظى بمشاهدات مرتفعة للغاية، وعلى المستوى الشخصى لا أمانع فى تقديمها.
■ ما آخر تطورات مسلسلك المقبل «جمال الحريم»؟
- رُشحت للمشاركة فى مسلسل «جمال الحريم»، مع نور ومنال الصيفى، وسوسن عامر التى كتبت القصة والسيناريو والحوار، ووقعنا العقد بالفعل، وعقدنا جلسات تحضيرية خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر أن نبدأ التصوير فى أقرب وقت. والمسلسل مكون من ٤٥ حلقة، وسيتم عرضه خارج الموسم الرمضانى، وأتمنى أن يكون إضافة لى ويعجب الجمهور.
■ كيف رأيت دراما رمضان الماضى؟
- الدراما الرمضانية بشكل عام «مميزة ورائعة»، والعام الماضى شهد تقديم دراما غنية، وحققت المسلسلات المعروضة نجاحًا كبيرًا.
■ أخيرًا.. لماذا ابتعدت عن السينما؟ وما موقف فيلمك المتوقف «جدو مشاكل»؟
- ليس لدى موقف من السينما على الإطلاق، وحين أجد الدور المناسب سأقدمه فورًا. وبالنسبة لفيلم «جدو مشاكل»، تم تصويره منذ ٣ سنوات، لكن بسبب مشكلات تتعلق بشركة الإنتاج لم يُعرض حتى الآن.
وكُنت متحمسًا جدًا للفيلم وقت تصويره حتى انتهينا منه تمامًا، لكن الآن اختلفت التقنيات المستخدمة فى تصوير الأفلام، لذلك سيظهر العمل بشكل مختلف تمامًا عن المعروض حاليًا، ومع ذلك أعتقد أنه سيحقق نسبة مشاهدات جيدة مع عرضه.

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