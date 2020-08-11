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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تشارك في اختبار 4 لقاحات لفيروس كورونا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:15 م
لقاحات لفيروس كورونا
لقاحات لفيروس كورونا
وكالات
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أعلن وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سوف تشارك في المرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية الخاصة بأربعة لقاحات خاصة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الحكومة المكسيكية قد أعلنت، في وقت سابق، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "سانوفي" الفرنسية للصناعات الدوائية، وقال إبرارد إن الاختبارات سوف تبدأ ما بين سبتمبر ويناير المقبلين.

ويجري تطوير أكثر من 170 لقاحا في مختلف أنحاء العالم لفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 700 ألف شخص.

وسجلت المكسيك 53 ألف وفاة جراء الفيروس، وهي ثالث أكبر دولة في العالم من حيث معدلات الوفاة بسبب كورونا.

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