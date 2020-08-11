صحة السويس: انتخابات الشيوخ اليوم مشهد مشرف

قال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، إن العُرس الانتخابي لمجلس الشيوخ 2020، مشهد مشرف يؤكد أن من حق مصر علينا أن ننتخب.وأضاف "جودة"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن عُرس مجلس الشيوخ 2020 ذو طابع خاص في ظل وجود فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث كانت تجهيزات كبيرة لمواجهة الفيروس أثناء عملية الاقتراع، من اجتماعات قبل بدء الانتخابات، والوقاية أثناء وجود الناخبين وقت الاقتراع.وأوضح أن الوقاية داخل اللجان تشمل توافر أحد الفرق الطبية داخل اللجان، وتوفير الكمامات وتعقيم المقرات ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المواطنين.