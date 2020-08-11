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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العمل الدولية»: 70% من الشباب تأثروا سلبًا بكورونا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:14 م
كورونا
كورونا
أ.ش .أ.
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قالت منظمة العمل الدولية، في تقرير أصدرته الثلاثاء في جنيف، ويتناول تأثير وباء كورونا على الوظائف والتعليم والحقوق والرفاهية العقلية، إن ما يصل إلى 70% من الشباب الذين يدرسون أو يجمعون بين الدراسة والعمل حول العالم قد تأثروا سلبا جراء إغلاق المدارس والجامعات ومراكز التدريب بسبب وباء كورونا.

وأشار التقرير إلى أن نحو 65% من الشباب أفادوا بأنهم تعلموا أقل منذ بداية الوباء، وذلك بسبب الانتقال من الفصل الدراسي إلى الإنترنت والتعلم عن بعد أثناء الإغلاق، لافتا إلى أنه برغم جهودهم المتواصلة لمواصلة الدراسة والتدريب فإن نصفهم يعتقدون أن دراستهم ستتأخر، فى حين يعتقد 9% منهم أنهم قد يفشلون.

وأوضح التقرير أن الوضع كان أسوأ بالنسبة للشباب الذين يعيشون في البلدان منخفضة الدخل الذين لديهم وصول أقل إلى الإنترنت ونقص المعدات وأحيانا نقص المساحة في المنزل، مضيفا أن هذا الأمر يسلط الضوء على الفجوات الرقمية الكبيرة بين المناطق، إذ فى حين أن نحو 65% من الشباب في البلدان ذات الدخل المرتفع تلقوا دروسا عبر محاضرات بالفيديو فإن هذه النسبة تصل إلى 18% فقط فى البلدان منخفضة الدخل لمن يمكنهم مواصلة الدراسة عبر الإنترنت.

التقرير، وعلى لسان جى رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، قال إن الأمر لا يقتصر على تدمير وظائف وفرص العمل بالنسبة للشباب، ولكن التأثير يؤدى أيضا إلى تعطيل تعليمهم وتدريبهم وهو ماله آثار خطيرة على صحتهم العقلية.

ووفقًا للتقرير فإن 38% من الشباب غير متأكدين من آفاق حياتهم المهنية فى المستقبل، وأنه من المتوقع أن تؤدى الأزمة إلى خلق المزيد من العقبات في سوق العمل وإطالة فترة الانتقال من المدرسة إلى العمل.

وذكر التقرير الدولى أن البعض شعر بالفعل بتأثير مباشر للأزمة، حيث اضطر واحد من كل 6 شباب إلى التوقف عن العمل منذ بداية الوباء، كما أنه من المرجح أن يتم توظيف العديد من العمال الأصغر سنا في مهن شديدة التأثر مثل الدعم والخدمات والعمل المتعلق بالمبيعات، مما يجعلهم أكثر عرضة للعواقب الاقتصادية للوباء، لافتا إلى أن ما يصل إلى 42% ممن واصلوا العمل شهدوا انخفاضا فى دخولهم.

وحذر تقرير منظمة العمل من أن أزمة كورونا كان لها تأثير على صحتهم العقلية، حيث وجد الاستطلاع أن نحو 50% من الشباب ربما يتعرضون للقلق أو الاكتئاب، فى حين أن 17% آخرين ربما يتأثرون به، مؤكدا أن سماع صوت الشباب يعد أمرا بالغ الأهمية لتقديم استجابة أكثر شمولا لأزمة وباء كورونا، وأن إعطاءهم رأيا فى صنع القرار للتعبير عن احتياجاتهم وأفكارهم يحسن فعالية السياسات والبرامج، ويمنح الشباب فرصة للمشاركة فى تقديمها.

ودعا تقرير المنظمة الدولية إلى استجابات سياسية عاجلة وواسعة النطاق وهادفة، لحماية جيل كامل من الشباب من أن تتأذى آفاق عملهم بشكل دائم بسبب الأزمة، مشيرًا إلى أن هذا يشمل من بين تدابير أخرى إعادة الاندماج فى سوق العمل بالنسبة لمن فقدوا وظائفهم أو الذين عانوا من انخفاض ساعات العمل، إضافة إلى ضمان حصول الشباب على مزايا التأمين ضد البطالة والتدابير لتعزيز صحتهم العقلية من الدعم النفسى والاجتماعي إلى الأنشطة الرياضية.

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