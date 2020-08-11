العامري فاروق يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

أشاد العامري فاروق، أمين شئون الهيئات الاستشارية في حزب مستقبل وطن، بعملية سير انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك عقب إدلائه بصوته اليوم في الانتخابات.وطالب "فاروق"، جموع المواطنين بضرورة المشاركة في العرس الانتخابي الديمقراطي، مشيدا بالإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت.ووجه العامري فاروق، الشكر للقائمين على تنظيم العملية الانتخابية لحفاوة الاستقبال، مشيدا بالمجهود المشرف للقائمين على عملية التأمين.