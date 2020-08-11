البابا تواضروس يتفقد مركز التخاطب وتنمية المهارات بأسقفية الخدمات

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الثلاثاء، مركز التخاطب وتنمية المهارات بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، واستقبله الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة والمشرف على الأسقفية ذاتها.والتقى قداسته مجموعة من الأطفال الذين يتلقون جلسات تخاطب وتنمية مهارات، ودار بينه وبينهم حديث ودي.وأدلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بصوته صباح اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي انطلقت فعالياتها اليوم ولمدة يومين.وتوجه قداسته إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية بالوايلي، حيث أدلى بصوته.