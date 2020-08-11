تركيا تشعل التوتر في شرق المتوسط بالتنقيب عن الغاز (تقرير)
عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية، تقريرا يسلط الضوء على التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط الذي أشعلته تركيا مؤخرا بتنقيبها عن الغاز.
وأشار التقرير إلى أن تركيا صعدت مجدداً التوتر
في منطقة شرق البحر المتوسط بإعلان استئناف أنشطة المسح والتنقيب في منطقة تقع بين
قبرص واليونان، وهوالأمر الذي قابلته اليونان بوضع قواتها في حالة تأهب.
ولفت التقرير إلى أنه بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"،
فإن الاتحاد الأوروبي حث تركيا على وقف تحركاتها التي وصفها بالمثيرة لـ "القلق
الشديد"، منوها إلى أن تركيا أرسلت السفينة "عروج ريس" لإجراء مسح
زلزالي من أجل التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط كما رافقت القوات البحرية التركية
السفينة لتوفير الحماية لها.
ونوه التقرير إلى أن التحرك التركي حديث بعد اتفاق
بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية بينهما، بينما أعلنت تركيا رفضها الاتفاقية
واتخذت خطوة أغضبت المجتمع الدولي وأثارت حفيظة مصر واليونان حتى أعلن الجيش اليوناني
جاهزية أسطوله الحربي للانتشار ردا على خروقات تركيا.