تركيا تشعل التوتر في شرق المتوسط بالتنقيب عن الغاز (تقرير)

عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية، تقريرا يسلط الضوء على التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط الذي أشعلته تركيا مؤخرا بتنقيبها عن الغاز.

وأشار التقرير إلى أن تركيا صعدت مجدداً التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط بإعلان استئناف أنشطة المسح والتنقيب في منطقة تقع بين قبرص واليونان، وهوالأمر الذي قابلته اليونان بوضع قواتها في حالة تأهب.

ولفت التقرير إلى أنه بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الاتحاد الأوروبي حث تركيا على وقف تحركاتها التي وصفها بالمثيرة لـ "القلق الشديد"، منوها إلى أن تركيا أرسلت السفينة "عروج ريس" لإجراء مسح زلزالي من أجل التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط كما رافقت القوات البحرية التركية السفينة لتوفير الحماية لها.

ونوه التقرير إلى أن التحرك التركي حديث بعد اتفاق بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية بينهما، بينما أعلنت تركيا رفضها الاتفاقية واتخذت خطوة أغضبت المجتمع الدولي وأثارت حفيظة مصر واليونان حتى أعلن الجيش اليوناني جاهزية أسطوله الحربي للانتشار ردا على خروقات تركيا.

وتابع التقرير أن اليونان اعتبرت إرسال سفينة الأبحاث التركية تصعيد جديد خطير في المنطقة ويثبت دور تركيا المزعزع للاستقرار.